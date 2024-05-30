الميثاق الوطني من مخيم الزرقاء : المشاركة السياسية واجب علينا تجاه الوطن في مرحلة سياسية دقيقة.

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني حوارية سياسية حول أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات و دور الوعي السياسي لتعزيز المشاركة السياسية مساء امس الاربعاء في مبنى لجنة خدمات مخيم الزرقاء.

جاء ذلك ضمن سلسلة أنشطة الثقافة الحزبية و الوطنية للحزب و بحضور نوعي و حاشد من اهالي المخيم و الضليل والرصيفة و الزرقاء من منتسبي و مؤازري الحزب وطلاب الجامعات و حضور لافت للسيدات.

رحب بداية بالحضور رئيس لجنة خدمات مخيم الزرقاء السيد محمد البوريني بالحضور مشيرا إلى أهمية عقد هذه الحواريات السياسية لتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية.

واستهل بالترحيب رئيس الهيئة الإدارية د محمد ابو نجم ضمن باكورة ندوات الهيئة الإدارية مشيرا إلى أهمية الثقافه و الوعي الحزبي و دور الشباب و المرأة واهمية استثمار الامتيازات في قانوني الانتخاب و الاحزاب

هذا و تحدثت الدكتورة روان الحياري مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية و الوطنية حول مفهوم و دور الوعي السياسي في تعزيز المشاركة السياسية المنبثقة من ايمان المواطن بممارسة دور فاعل في رسم السياسات الحكومية و تعزيز توجيه القرارات الحكومية لخدمة الوطن و وضع حلول واقعيه للتحديات ضمن إطار سياسي ديمقراطي يطبق داخل الهياكل الحزبية منطلقا نحو ممارسة حياة سياسية ديمقراطية حزبية، مستعرضة ابرز مواد قانون الأحزاب و الانتخاب التي تؤطّر لعمل حزبي منهجي برامجي تتبدد معه ايه مخاوف بل تتعزز فيه المشاركة الفاعلة.

مشيرة إلى أهمية التنشئة و التربية و العلوم في الثقافة الحزبية و السياسية منوهة أن المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر بها الأردن كجزء من إقليم تحدياته مستمرة تتطلب منا جميعا المشاركة الفاعلة في مشروع التحديث الوطني بقيادة جلالة الملك وأن قوة الجبهة الداخلية و على جميع الأصعدة هي قوة لفلسطين التي نفخر كأردنيين بوحدة الدم و التاريخ و القومية و بمواقف الأردن الراسخه والداعمة للأشقاء في غزة و كل فلسطين فأردن اقوى تعني سندا اقوى لفلسطين

مشيرة إلى ان الزرقاء خير نموذج كمدينة صناعة و انتاج يجب تعزيزها.

كما تحدث السيد خالد الحسن عضو مؤسس في حزب الميثاق عن أهمية الثقافة الحزبية لدعم المشاركة السياسية لانتخاب برلمان قوي و أشار إلى دور الأردن في دعم غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها.

هذا وقد تم فتح باب الحوار الذي ساهم فيه نخبة من ابناء الزرقاء و اداره عضو الهيئه الادارية المحامي عاطف أبو صعيليك و السيد عامر جادو حول سبل تعزيز المشاركة السياسية كحاجة وطنيه ملحه لتعزيز قوة الأردن بكافة شرائحه من شباب و نساءاجمع فيه الحضور على ان المشاركة الساسية هي حاجة وطنية ملحة.