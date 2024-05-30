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أبو علي يدعو المؤسسات العامة للالتزام بالتعامل مع المسجلين بنظام الفوترة الوطني

منذ ساعة واحدة
أبو علي يدعو المؤسسات العامة للالتزام بالتعامل مع المسجلين بنظام الفوترة الوطني

وطنا اليوم:دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة الى ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عن وزير المالية بخصوص الطلب من المؤسسات العامة ضرورة التقيد عند شراء السلع او الحصول على خدمات مقابل البدل بان يتم ذلك من خلال الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد الذين التزموا قانونيا بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني
وأوضح أبو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اتاحت للمدراء الماليين والمعنيين بالشراء وطرح العطاءات والمناقصات والجهات الرقابية المختلفة في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التحقق من التزام الشركة او المؤسسة او المورد او المهني او مؤدي الخدمة بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني عند شراء السلع او الحصول على خدمات مقابل البدل وذلك بالدخول الى الرابط الالكتروني على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

https://es.istd.gov.jo/query/FawtraQuery.aspx

وجاء تعميم وزير المالية استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وتعديلاته الذي الزم الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني.


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