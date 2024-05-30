ميثاقيو المخيمات في منزل د. الطويل.. لماذا؟

وطنا اليوم:- خاص: قام عدد كبير من كوادر حزب الميثاق الوطني في المخيمات الموجودة في المملكة بزيارة عفوية إلى منزل مساعد الأمين العام لشؤون التجارة والشؤون القانونية والعدل في حزب الميثاق الوطني المحامي الدكتور رفعت الطويل حيث أجمع الحضور على إختيار الطويل مرشحا يمثلهم في الإنتخابات النيابية المقبلة عن قائمة الحزب بإعتباره ومن سنوات طويلة وبلا أي مطامح وأهداف يبادر في دعم كافة النشاطات ولا يتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم الدائم والمتواصل لدور رعاية الأيتام والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والأندية الرياضية واإجتماعية المنتشرة في المخيمات.

بدوره ألقى الطويل كلمة راجلة وعفوية خاطب خلالها الحضور وجاء فيها: “أفتخر بدعمكم لي لكن إذا أردتم ترجمة هذا الدعم فيكون بمشاركتكم في الإنتخابات النيابية المقبلة وتحفيز الأهل في مناطقكم في المشاركة الفاعلة لأن هدفنا جميعا هو إنجاح توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وإنني وبقدر ما أشعر به من فخر وإعتزاز بدعمكم لي بأن أكون على القائمة الوطنية في حزب الميثاق لأُقدر جهودكم عاليا أكثر بمشاركتكم وتحفيزكم للمواطنين في مناطقكم للمشاركة في الإنتخابات النيابية لأن الواجب علينا ان نعمل جميعا لإنجاح توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد، وإنني أوعدكم وعدا يشهد عليه الله ثم أنتم أنني وسواء كنت نائبا أو في أي موقع كان سأبقى على عهدي داعما لكم ولكل محتاج وأنا أوصي أولادي وأحفادي من بعدي مواصلة تقديم العون والدعم لكم مدى الحياة لأن دعمي لكم لا يرتبط بنيابة أو مناصب وغيره فها الدعم توجه ونهج حياة ورثناه من والدنا وسنبقى محافظين عليه مدى الحياة.. وأكرر الأهم لدي هو إنجاح توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأن نشارك ونحث غيرنا على المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة”