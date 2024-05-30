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عطاء حكومي لشراء 120 ألف طن قمح

منذ 40 ثانية
عطاء حكومي لشراء 120 ألف طن قمح

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن قمح.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء، الموافق 4-6.
واشترطت إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


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