الميثاق الوطني يعقد لقاءً حوارياً لواء بني كنانة

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني الأردني لقاءً حوارياً في لواء حرتا / بني كنانة، يوم أمس الإثنين، بتنظيم من هيئة اليرموك للتنمية الثقافية والاجتماعية.

وتحدث في اللقاء الأمين العام محمد حسين المومني، ومساعدالامين العام للشؤون الإدارية والمالية طارق حجازي، وعضو المجلس الاستشاري محمد طالب عبيدات، ورئيس هيئة الألوية وصفي الشواقفة، واستعرضوا ثوابت الحزب وهي الدين والعرش الملكي والجيش والأجهزة الأمنية ووحدتنا الوطنية وفلسطين والقدس.

هذا واستعرضوا استراتيجية ورؤية الحزب الإصلاحية للمرحلة المقبلة، بما في ذلك الانتخابات النيابية القادمة وأهمية المرحلة المقبلة من عمر الدولة الأردنية في ظل الاستحاق الدستوري القادم.

وحضر اللقاء نخبة من وجهاء وابناء اللواء وعدد من الشخصيات العلمية والثقافية والمجتمعية من مختلف ألوية محافظة إربد، بالإضافة إلى ثلة من منتسبي الحزب ومؤازريه.

في ختام اللقاء جرى نقاش موسع وحوار شفاف مع الحضور وابدى العديد منهم رغبته في الانضمام إلى حزب الميثاق الوطني، مؤكدين أنه الحزب الجامع الذي يمثل كل أردني غيور ويحافظ على المصلحة العامة للأردن الغالي ومواطنيه ويعمل كل من منتسبيه واعضائه بلا كلل او ملل من اجل النهوض بالوطن تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة سيد البلاذ الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الامين.