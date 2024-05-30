جيش الاحتلال يعلن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، صباح الخميس، إن الرقيب يديديا عزوجي 21 عاماً من بلدة رابفا، مقاتل في الكتيبة 101 لواء مظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الرقيب إيليا هليل (20 عاماً) من تل صهيون، مقاتل في كتيبة نحشون (90) لواء كفار، والرقيب دييغو شفيشا هرساج (20 عاماً) من تل أبيب، مقاتل في فوج نحشون (90) لواء كفار، قُتلا أثناء نشاط عملياتي في منطقة “لواء السامرة”.

وأضاف أن الرقيب إيليا هليل 20 عاماً من تل صهيون، مقاتل في كتيبة نحشون (90) لواء كفار، الرقيب دييغو شفيشا هرساج 20 عاماً من تل أبيب، مقاتل في فوج نحشون (90)، لواء كفار، قتلا أثناء نشاط عملياتي في منطقة “لواء السامرة”.

وأشار إلى أنه وفي المعركة التي سقط فيها الرقيب يديديا عزوجي، أصيب جندي من الكتيبة 101 لواء المظليين بجروح خطيرة.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لجيش الاحتلال، أصيب مقاتلان من الكتيبة 601، اللواء 401 “تصميم المسارات الحديدية”، فيلق الهندسة القتالية، بجروح خطيرة في المعركة التي جرت جنوب قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال أن عدد قتلاه ارتفع إلى 642 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 291 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,643 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 564 منهم بالخطرة، و955 إصابة متوسطة، و2,124 إصابة طفيفة.

عدوان متواصل

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم المئتين والسابع والثلاثين على التوالي، وارتكاب المزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين، وقصفه لمناطق عدة في القطاع.

وارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى ستة وثلاثين ألفاً ومئة وواحد وسبعين فلسطينياً وإصابة واحد وثمانين ألفاً وأربعمئة وعشرين شخصاً.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.