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وفاة وإصابة إثر تدهور مركبة على طريق إربد عمان

منذ ساعة واحدة
وفاة وإصابة إثر تدهور مركبة على طريق إربد عمان

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب آخر بجروح ورضوض مختلفة، صباح الخميس، إثر تدهور مركبة بالقرب من مثلث بليلة على طريق إربد عمان.
وذكرت إدارة الدوريات الخارجية، أن كوادر الدفاع المدني تواجدت في مكان الحادث، حيث عملت على إخلاء الوفاة ونقل المصاب إلى المستشفى.
وأضافت الإدارة أن كوادرها تواجدت في مكان الحادث حيث عملت على رفع العوائق عن الطريق.
وأشارت الدوريات الخارجية إلى أن تم فتح تحقيق بالحادث للوقوف على أسبابه وتداعياته.
وتشدد الإدارات المرورية على ضرورة التأكد من سلامة الإطارات والمكابح والمصابيح وسائر أجزاء المركبة، وعدم استخدام هاتفك المحمول والابتعاد عن مشتتات الطريق، إضافة إلى اتباع السرعة المحددة.


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