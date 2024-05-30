ضرب معلم في مدرسة حكومية اثناء فض مشاجرة طلابية

وطنا اليوم_قال الناطق الاعلامي لوزراة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة انه بالنسبة للفيديو المتداول حول الاعتداء على معلم بالضرب، أرجو أن أبين الآتي :

المعلم يعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية قصبة عمان ، وأثناء قيامه بواجبه التربوي والأخلاقي لفض مشاجرة حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج أسوار المدرسة تعرض للضرب على رأسه من أحد أولياء الأمور وكذلك لتصرفات غير مسؤولة من قبل طالبين اثنين ، أحدهما من نفس المدرسة التي يدرس بها المعلم والآخر من مدرسة مجاورة .

واضاف ان الحالة الصحية للمعلم جيدة ومستقرة

واشار الى انه تم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين ، وكذلك ستقوم التربية باتخاذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها السامية.