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الأمم المتحدة: انخفاض دخول المساعدات لغزة 67 بالمئة

منذ 45 ثانية
مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وسط الهجمات الإسرائيلية المكثفة، يكافح الأطفال الفلسطينيون مثل البالغين من أجل توفير الماء والغذاء لأسرهم. ويصطف الأطفال الذين يعيشون في الخيام بمدينة رفح جنوب القطاع هربا من الهجمات، للحصول على المياه التي توزعها الجمعيات الخيرية، حيث يقومون بتعبئة أواني المياه ونقلها إلى خيامهم باستخدام العربات اليدوية أو حملها بأيديهم رغم وزنها الزائد. ( Abed Zagout - وكالة الأناضول )

وطنا اليوم_أعلنت الأمم المتحدة انخفاض دخول المساعدات إلى قطاع غزة 67 بالمئة منذ إغلاق إسرائيل معبر رفح في 7 مايو/ أيار الجاري.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء.

 

واستنادا إلى معلومات حصل عليها من زملائه الميدانيين، أشار دوجاريك إلى أن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا بشكل مكثف.

 

وشدد على أن دخول المساعدات إلى غزة انخفض 67 بالمئة منذ 7 مايو الجاري، وأن السبب الرئيسي وراء ذلك هو إغلاق معبر رفح (الحدودي مع مصر).

 

وأوضح دوجاريك أن أجهزة الصحة والخدمات الأخرى تغلق واحدة تلو الأخرى، وأن النزوح بسبب الهجمات يؤثر أيضا على توزيع الموارد.

 

ولفت إلى أن مستشفى واحدا فقط في رفح يعمل جزئيا، وأن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم رغم كل الظروف.


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