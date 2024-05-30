استشهاد مسعفين إثر استهداف الاحتلال سيارتهما برفح

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، استشهاد مسعفين اثنين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: “استشهاد اثنين من طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، نتيجة استهداف إحدى سيارات الإسعاف التي كانت متجهة لإخلاء جرحى وشهداء في منطقة دوار أبو السعيد بتل السلطان غرب رفح”.

وأضافت أن “المسعفين اللذين استشهدا هما هيثم طباسي وسهيل رصرص”.

يأتي ذلك بعد أن قالت جمعية الهلال الأحمر في منشور عبر منصة إكس: “الاحتلال (الإسرائيلي) يستهدف بشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لنا في منطقة تل السلطان في رفح، ولا يزال مصير الطاقم مجهولا”.

وسبق أن حذرت منظمات أممية ودولية من استهدف الجيش الإسرائيلي المنظومة الصحية والطواقم الطبية في القطاع، إلا أنه تجاهل تلك التحذيرات، ما فاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وفي 6 مايو/ أيار الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح متجاهلا تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك، وسيطر في اليوم التالي على معبر المدينة الحدودي مع مصر.

وعلى وقع توسيع العمليات العسكرية بالمدينة، أصدرت محكمة العدل الدولية بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، و”تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، و”تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.