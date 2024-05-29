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مصدر مصري يرد على إسرائيل بشأن “النفق الكبير” قرب معبر رفح

منذ 19 ثانية
مصدر مصري يرد على إسرائيل بشأن “النفق الكبير” قرب معبر رفح

وطنا اليوم نفى _مصدر مصري، الأربعاء، إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق كبير على بعد 100 متر من معبر رفح الحدودي مع مصر.

 

وقال مصدر رفيع المستوى لـ”القاهرة الإخبارية”: “: لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة”.

 

وأضاف المصدر المصري: “تلك الأكاذيب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية”.

 

 

 

وأكد المصدر “وجود محاولات إسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاذيب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح بهدف التعتيم على فشلها عسكريا وللخروج من أزمتها السياسية”.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه تمكن من العثور على نفق بطول كيلومتر ونصف الكيلومتر على بعد 100 متر من معبر رفح الحدوي مع مصر، وتدميره.

 

وأوضح بيان الجيش أنه تم العثور، خلال عملية المداهمة، على العديد من الوسائل القتالية، والصواريخ المضادة للدروع قصيرة المدى، وبنادق كلاشنكوف، والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية. ويحتوي المسار على فضاء للمكوث، ومراحيض وغرف إضافية.


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