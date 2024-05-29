متقاعدو الضمان ينتخبون مجلسهم

وطنا اليوم_ جرت يوم السبت الماضي٢٠٢٤/٥/٢٥ إنتخابات الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي لإختيار إدارتهم الجديده للسنتين القادمتين بحسب النظام الذي يحدد ويدير دفة جمعيتهم …

إنتخابات جرت في جو ديموقراطي شفاف لم تشبه أية شائبه وكان الدور اللافت في تنظيم العمليه الإنتخابيه وإنسيابيتها لتصل إلى الفرز وإعلان النتائج لهيئة شباب كلنا الأردن اللذين أدوا دوراً بارزاً ومهما لإنجاح العمليه بالتوافق مع دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في الإشراف ومراقبة سير الأمور بسلاسه…

وفي هذا اليوم الأربعاء كانت أولى جلسات الهيئة الإداريه للجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي لإختيار المناصب والأدوار فيما بينهم وقد جاءت على النحو التالي:-

الأستاذ المحامي فوازمحمد البطاينه-رئيسا

الأستاذ المحامي احمدالقرارعه-نائبا للرئيس

الأستاذ نهاد العارضه- أميناً للسر

الأستاذ رياض سلامه-امينا للصندوق

اللجان

الاستاذ ماجداللوانسه مسؤول العلاقات العامة والإعلام

السيده بثينه رافع الهنداوي مسؤولة لجنة المرأه

الدكتور خالدارتيمه لجنة التأمين الصحي

لجان المحافظات

الدكتور فريد الطوالبه إقليم الشمال

الأستاذعمر حمدان الشاتي إقليم الوسط

الأستاذ ماجد اللوانسه إقليم الجنوب.

وبهذا سوف يكون أمام الهيئة الإداريه للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي عامين ربما صعبين وشاقين تحت ضغوط من متقاعدي الضمان بضرورة شحذ الهمم لتحصيل ونيل الحقوق والمكتسبات.