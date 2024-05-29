إفتتاح مؤتمر عمّان لشبكية العين 2024

وطنا اليوم_ أفتتح العين يوسف القسوس، مندوبًا عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الأربعاء، مؤتمر عمّان لشبكية العين الثاني 2024، الذي تنظمه جمعية الأطباء العين الأردنية/ نقابة الأطباء الأردنية، بالتعاون مع جامعة أبن سينا للعلوم الطبية ومجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب وجراحة الشبكية والسائل الزجاجي، بمشاركة 600 طبيب مختص من 26 دولة حول العالم.

وقال العين القسوس، خلال كلمته في المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، إن المؤتمر يشكل فرصة لبحث آخر المستجدات في أبحاث الشبكية وتبادل الخبرات والمعلومات، وأن العاصمة عمان تتشرف بإحتضان هذا المؤتمر الهام في المسيرة الطبية.

وأضاف أن المؤتمر يسهم بزيادة المعرفة العلمية والعملية للأطباء، وإضافة نوعية للجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على تقدمنا الطبي، ويدعم تقدم الأردن في مجال معالجة أمراض الشبكية، وعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض العيون.

وقال رئيس مجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب وجراحة الشبكية والسائل الزجاجي ورئيس المؤتمر الدكتور فيصل فياض، إن المؤتمر يعد واحدًا من النشاطات المهمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيشارك فيه خبراء على مستوى عالي في تخصص الشبكية من مختلف دول العالم، إلى جانب الجمعيات الطبية الدولية المتخصصة بأمراض الشبكية.

وأشار إلى أن المؤتمر يشمل 14 جلسة ‏علمية على مدار 3 أيام، يقدمها 45 محاضرًا من خارج المملكة و8 محاضرين أردنيين، وبمشاركة ما يزيد عن 600 طبيب مختص من فلسطين، مصر، السعودية، الكويت، الأمارات، العراق، لبنان، سوريا، ليبيا ،اليمن، تركيا، اليونان، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، فنلندا، الهند، الباكستان، اليابان، أمريكا، الأرجنتين، ونيوزيلندا.

وأكد ممثل اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور معاوية البدور، أهمية المؤتمر الذي يناقش آخر المستجدات فى أبحاث وعلاج الشبكية وتبادل الخبرات والمساهمة فى تدريب الأطباء على أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الشبكية فى العالم، بالإضافة إلى عقد ورشات عمل تدريبية متخصصة وحلقات نقاشية، تعكس المكانة الطبية المتقدمة للطب في المملكة.

وتحدث البدور حول المؤتمر بشمل محاضرات عن المنظور الحديث والإختلافات في إعتلال الشبكية السكري، والمنظور ‏ الحديث لقصر النظر من حيث الوقاية والعلاج، والرؤية الجديدة للتنكس البقعي الجاف المرتبط بالعمر، والتهاب القزحية، وانفصال الشبكية – والتحديات والنتائج ‏المثلى للأدوية الحديثة، ومضاعفات جراحة الجزء الأمامي للعين، علم الأورام، التهاب القزحية، شبكية العين لدى الأطفال وآخر المستجدات في تصوير الشبكية.

يشار إلى أن إنعقاد المؤتمر يأتي تأكيدًا على ما يكنه أخصائيو الشبكية في العالم من تقدير للكفاءات الطبية والعلمية الأردنية التي تعمل في ميدان طب وجراحة الشبكية، ومعتمد من هيئة التعليم الطبي المستمر الأميركية بواقع 34 ساعة معتمدة، ومن المجلس الطبي الأردني بواقع 6 ساعات للحضور و8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير المهني.

وأقيم على هامش المؤتمر معرض طبي متخصص.