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سموتريتش يدعو لتحويل الضفة الغربية مثل غزة

منذ ساعة واحدة
سموتريتش يدعو لتحويل الضفة الغربية مثل غزة

وطنا اليوم:حث وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية أيضا.
وقال سموتريتش في منشور على حسابه في منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، بعيد إطلاق نار باتجاه مستوطنة “بات حيفر” قرب مدينة طولكرم بالضفة، إنه “يجب محاربة الإرهابيين في الضفة الغربية كما هو الحال في غزة”.
مضيفا: “يجب ألا نسمح لهم بفعل ما فعلوه في 7 أكتوبر بالقرب من حدود غزة. يجب اقتلاع الإرهاب من أي مكان، حتى لو كان ذلك يعني تحويل طولكرم كما غزة”.
وختم حديثه: “الظاهرة دليل آخر على أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل”.
وفي وقت سابق، قال الوزير المتطرف إن إسرائيل لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية، الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.


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