الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على محور فيلادلفيا بالكامل

وطنا اليوم:اعلنت وسائل إعلام عبرية ، مساء الاربعاء، عن سيطرة جيش الاحتلال على محور فيلادلفيا بالكامل على طول الحدود الفلسطينية المصرية.

وفي وقت مبكر من الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن الجيش الإسرائيلي “يسيطر على 75 بالمئة” من محور فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة بين غزة ومصر.

وأضاف في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): “داخل غزة، يسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي الآن على 75 بالمئة من محور فيلادلفيا، وأعتقد أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت. يجب علينا، بالتعاون مع المصريين، لضمان منع تهريب الأسلحة”.

وتوقّع هنغبي أن يستمر القتال في غزة “طوال عام 2024 على الأقل”.

ونفى مسؤول مصري كبير في وسائل الإعلام المصرية وجود أي حديث مع إسرائيل بشأن الأنفاق على محور فيلادلفيا التي تعبر الحدود إلى الأراضي المصرية، وهي الظاهرة التي تزعم مصر مرارا وتكرارا أنها لم تعد موجودة. وبحسب المصدر نفسه، فإن إسرائيل تسخر الادعاء بوجود هذه الأنفاق لتبرير العملية العسكرية في رفح، ولتبرير تمديد مدة الحرب لأغراض سياسية.