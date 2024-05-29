بعد رفع سعره بمصر لأول مرة منذ 30 عاماً.. الخبز يتصدر إكس

وطنا اليوم:بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز 20 قرشا لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، تصدر هاشتاغ “الخبز المدعم” منصة “إكس” في مصر وعدة دول عربية.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 125 قرشا.

وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال وزير التموين علي المصيلحي، إن السعر الجديد يمثل 16 بالمئة من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا العام الماضي.

وأوضح المصيلحي أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنويا في صناعة الخبز المدعوم.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أشار قبل أيام إلى أن فاتورة الدعم الحكومي لرغيف الخبز بلغت 130 مليار جنيه سنويا (2.75 مليار دولار).

ومنذ أن أقدمت الحكومة المصرية على توحيد سعر الدولار بين الرسمي والسوق السوداء، لم تشهد الأسواق المصرية انخفاضات كبيرة في أسعار العديد من السلع والخدمات الرئيسية مثلما كان متوقعاً.

وتشهد مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاعات أسعار جميع السلع والخدمات التي كان يربطها بعض التجار بأزمة شح الدولار وارتفاع أسعار الصرف بنسب غير منطقية في السوق السوداء.

وأعلنت الحكومة المصرية أن أسعار الأعلاف ستنخفض بعد تحرير سعر الجنيه والسماح بدخول الشحنات المكدسة في الموانئ، الأمر الذي سيساهم في انخفاض أسعار المواد الغذائية.

لكن ذلك لم ينعكس على أسعار الدواجن التي شهدت انخفاضاً بسيطاً خلال الشهر الأول من التعويم الأخير، وعادت الآن لتقترب إلى ما كانت عليه قبل بداية شهر رمضان.

فيما اعتبر رواد التواصل أن القرار غير مسبوق ويؤثر على محدودي الدخل في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

فقد قال أحدهم “مش كفايه رفع الأسعار هنجيب منيننننننن؟”، وأضاف آخر: “ليه بتقربوا من لقمة العيش بتاعة الغلبان؟”.