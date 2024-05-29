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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الفايز

منذ 15 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الفايز

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الأربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الفايز، بوفاة عاطف راجح شهاب الفايز.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة الفايز، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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