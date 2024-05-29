بمشاركة الملايين.. انتشار كاسح لصورة كل العيون على رفح

وطنا اليوم:استقطبت صورة أنشئت بتقنية الذكاء الاصطناعي، تحمل في وسطها جملة باللغة الإنجليزية “كل العيون على رفح- All eyes on Rafah”، إعجاب ومشاركات الملايين حول العالم خلال ساعات.

وتوثق الصورة جانباً من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، لا سيما في أعقاب الغارة القاتلة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم معروف باسم “مخيم السلام الكويتي” لنازحين فلسطينيين في رفح، الأحد الماضي، استشهد 45 شخصاً على الأقل، إضافة إلى إصابة المئات بجروح خطيرة.

وتظهر الصورة تجمعاً مفترضاً هائلا لخيام لاجئين في القطاع المدمر، حسب ما ورد في تقرير نشرته شبكة “NBC ” الأمريكية.

وجذبت الصورة المُولدة بالذكاء الاصطناعي، والتي نشرت، أمس الثلاثاء، على تطبيق إنستغرام لشركة ميتا أكثر من 29 مليون مشاركة في أقل من 24 ساعة.

وتمت مشاركة الصورة من قبل مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ورياضيين ومشاهير، بما في ذلك نجم مسلسل “بريدجيرتون” نيكولا كوغلان، والمغنية كاتبة الأغاني كهلاني، والنجم البوليوودي فارون داوان، وغيرهم.

وصورة “كل العيون على رفح” لا تصور العنف، الذي يحدث فعلياً على أرض الواقع، لكنها تعكس القهر والظلم، الذي يعيشه أهل غزة بشكل يتناسب مع جهود شركة شركة ميتا المبذولة للحد من انتشار المحتوى السياسي المتعلق بالحرب في غزة.

وفي هذا الصدد، اعتبر المستشار والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا، أن هناك “اتجاهاً متزيداً نحو نشر صور مثل (كل العيون على رفح)، باعتبارها لا تتضمن أي عنف، وتساهم في إيصال رسائل معينة”.