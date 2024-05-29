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الملك: لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ ساعتين
الملك: لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني،اليوم الاربعاء، لقاء مع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية، تناول العلاقات الثنائية، والأوضاع الخطيرة في غزة.
وأكد جلالته، أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.


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