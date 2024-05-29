الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يعتبر الأونروا منظمة إرهابية

وطنا اليوم:صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا أنها “منظمة إرهابية”، بتأييد 42 عضو كنيست ومعارضة ستة.

ويقضي مشروع القانون بأن “قانون محاربة الإرهاب” يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على “منظمات إرهابية”.

وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من حزب “يسرائيل بيتينو”. وقال رئيس هذا الحزب، أفيغدور ليبرمان، أن “الأونروا هي منظمة إرهابية”، زاعما أنه “بات واضحا اليوم أكثر من الماضي أن منظمة الأونروا، التي ساعدت في قتل، خطف واغتصاب يهود في هجوم 7 أكتوبر، لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات الإرهابية في قطاع غزة فقط”.

وزعمت إسرائيل أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم “طوفان الأقصى”، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. كما أن دولا قطعت تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم الإسرائيلية تراجعت وعادت إلى تمويل الوكالة.

الى ذلك قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، إنه لا يجوز لأي دولة في العالم أن تعلن إحدى منظمات الأمم المتحدة الكبرى، بأنها منظمة إرهابية، مؤكداً أنه تصعيد خطير وسيكون له ما بعده.

ولفت إلى أن الأونروا منظمة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي خولتها رعاية شؤون الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً.

وشدد أبو حسنة على أن خطوة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خطير وغير مفهوم، وغير مسبوق في تاريخ البشرية والإنسانية، وكل من آمن بالقانون الدولي الإنساني والمنظومة الأممية.

وحذر من أن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي يدخل بسياقات خطيرة، متسائلاً في الوقت نفسه حول كيفية تصنيف منظمة أممية “إرهابية” وماذا سيترتب على ذلك.

وأكد أن التوجه العام خطير للغاية ضد اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم، وكذلك ضد المنظومة الأممية، وما تمثله الأونروا من تجسيد لإرادة المجتمع الدولي والإرادة الأممية.

وجاء تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الأونروا بعد فشل تل أبيب في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الأونروا أسست في العام 1949، ولها مقران رئيسيان، أحدهما في فيينا والآخر في عمان، بالإضافة إلى ممثليات في كل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة، وتقدم خدماتها لنحو 6 ملايين فلسطيني.