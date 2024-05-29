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انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الخميس

منذ ساعتين
انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الخميس

وطنا اليوم:قال موقع طقس العرب إن آخر آخر البيانات المستلمة تشير إلى أن الطقس مساء اليوم سيكون بارداً نسبياً في عموم المناطق.
وأوضح الموقع أن برودة الطقس ستستداعي ارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل والصباح الباكر من يوم الخميس.
ويُشير المتنبئون الجويون في مركز “طقس العرب”، إلى وجود انخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار يوم غد الخميس، بحيث تكون الأجواء معتدلة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.
وفي ساعات الليل يصبح الطقس بارداً نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، لذا يوصى بارتداء ملابس دافئة مع ساعات الليل والصباح الباكر من يوم الجمعة.


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