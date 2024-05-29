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متظاهرون مكسيكيون يشعلون النار في السفارة الإسرائيلية

منذ 3 ساعات
متظاهرون مكسيكيون يشعلون النار في السفارة الإسرائيلية

وطنا اليوم:أضرم غاضبون النار في جزء السفارة الاسرائيلية في العاصمة المكسيكية غضبا على جرائم الحرب والابادة الجماعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
واندلعت مواجهات أمام السفارة الإسرائيلية في مكسيكو بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وألقى متظاهرون حجارة باتجاه شرطة مكافحة الشغب التي منعتهم من التقدم نحو المجمع الدبلوماسي في حي لوماس دو تشابولتيبيك بالمدينة.
وانضم نحو 200 شخص للتظاهرة التي حملت شعار “تحرك عاجل من أجل رفح”.
وبدأ 30 من المتظاهرين يحطّمون عوائق تمنعهم من الوصول إلى بعثة الاحتلال.
واستخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع ورشقوا المتظاهرين بالحجارة التي ألقوها.
وجاءت التظاهرة للتنديد بالعدوان جيش الاحتلال على غزة والمجزرة الاخيرة في رفح التي ادت الى استشهاد 45 شخصا وإصابة 249 آخرين وفقا لوزارة الصحة.


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