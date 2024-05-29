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العكروش يطلب استدعاء البدلاء بعد استقالة 5 اعضاء من بلدية الفحيص

منذ 3 ساعات
العكروش يطلب استدعاء البدلاء بعد استقالة 5 اعضاء من بلدية الفحيص

وطنا اليوم:أكد رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش طلبه من وزارة الإدارة المحلية استدعاء بدلاء للاعضاء المستقيلين من المجلس البلدي.
وقال العكروش، إن الوزارة تستدعي المترشحين الذين حصلوا على اعلى الاصوات التاليين للاعضاء الذين فازوا في الانتخابات البلدية.
وكان أعلن خمسة اعضاء من مجلس بلدية الفحيص، استقالتهم من المجلس احتجاجا على قرار اتخذه رئيس البلدية “منفردا” وفق ما جاء في الاستقالة، بمنحه ‏براءة ذمة لشركة مصانع الاسمنت الاردنية من قبل البلدية دون استشارة المجلس او طرح الموضوع للنقاش.
وقال المستقيلون الخمس وهم علاء العديلي، ووجدي مخامرة، وسلام جريسات، وعيسى السمان، وجكلين حتر، إنهم فوجئوا بنقل ملكية أراض بمساحة 320 دونما وبقيمة 31 مليون دينار من الشركة للدائنين على اثر اعطاء برائة الذمة.‏
رئيس البلدية أكد أن قراره هو من صلاحيات “رئيس البلدية” منفردا، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد العتراض على عليه، وبناء على ذلك قبلت استقالة الاعضاء الـ 5 وطلب من الوزارة استدعاء البدلاء.


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