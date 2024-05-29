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عرض مسرحية ” حواجز وهمية ” التفاعلية على مسرح جامعة فيلادلفيا

منذ 6 ثواني
عرض مسرحية ” حواجز وهمية ” التفاعلية على مسرح جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا وضمن احتفالات الجامعة بالأعياد الوطنية استضافة الجامعة المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك حسين الذي قام بعرض مسرحية “حواجز وهمية” والتي قدمت حول الصحة الإنجابية، ضمن مشروع “تمكين الشباب من أجل مستقبل أكثر أمانًا” بدعم من وزارة الخارجية النرويجية.
وتدور أحداث العمل المسرحي حول القضايا الخاصة بالصحة الانجابية للمرأة والشباب والمطلقات والأرامل في الأردن ومدى التباين في الحصول على الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة الاردنية الهاشمية، كما تهدف المسرحية إلى تعزيز الوعى تجاه هذا النوع من القضايا الاجتماعية، وأثارها السلبية، وما يترب على الابناء نتيجة المشاكل الاجتماعية التي تحدث.
حضر المسرحية سعادة السفير النرويجي في الأردن السيد أسبن ليندباك وممثلين من السفارة النرويجية والسيدة لينا التل المدير العام للمركز الوطني للثقافة والفنون ومن جامعة فيلادلفيا نائب الرئيس الدكتور خالد السرطاوي وعمداء ومدرسين واداريين وعدد غفير من طلبة الجامعة الذين تفاعلوا مع احداث المسرحية وفي نهاية المسرحية قام رئيس الجامعة بإهداء الدروع التذكارية على ضيفي الجامعة .


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