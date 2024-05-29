القسام: مقتل 4 جنود إسرائيليين بكمين شرقي رفح

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الثلاثة من كتيبة ناحال وقتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في مدينة رفح جنوب القطاع.

بينما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 5 آخرين أصيبوا 3 منهم جراحهم خطرة، مشيرة إلى أن قوة من الكتيبة 50 في لواء ناحال دخلت مبنى في رفح بعد انطلاق صاروخ مضاد للدروع منه تجاه الآليات، ولحظة دخول هذه القوة تفجرت عبوة ناسفة مزروعة بداخل المبنى مما أدى لانهياره ومقتل 3 جنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

يُشار إلى أن موقع “حدشوت بزمان” الإسرائيلي ذكر -أمس الثلاثاء- أن قوات الاحتلال “تعرضت لحدثين صعبين في قطاع غزة”.

وأشار الموقع، الذي تميز بنشره خسائر جيش الاحتلال قبل الإعلان الرسمي عنها، أنه تم قتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين جراح 5 منهم وصفت بالخطيرة جراء حدث أمني في رفح.

وتحدث عن جندي آخر مفقود حيث وقع الحدثان في منزل مفخخ وعند تفجير نفق بمخيم الشعوت جنوب رفح.

ومنذ الشهر الجاري، قتل نحو 27 عنصرا من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في معارك قطاع غزة.

الى ذلك قالت كتائب القسام إن مقاتليها نفذوا -أمس الثلاثاء- عملية مركّبة باستدراج قوة إسرائيلية لكمين شرقي رفح وقتل 4 من أفرادها بعبوة رعدية وإصابة آخرين.

وقالت إنها تمكنت من قنص جنديين فور وصول النجدة، وخلال محاولة أسر جندي قام جنود الاحتلال بقتله، وهبطت مروحية لنقل القتلى والمصابين.

وتابعت: استهدفنا بقذيفة (تي.بي.جي) TBG جنودا إسرائيليين تحصنوا داخل منزل في منطقة الشوكة شرق رفح.