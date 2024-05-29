النجار تنفي تحديد موعد مهرجان جرش

وطنا اليوم:أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول تحديد موعد النسخة الثامنة والثلاثين من مهرجان جرش.

وأوضحت النجار أنه لم يتم الحديث حول عقد مهرجان جرش لهذا العام لغاية اللحظة، مشيرة إلى أنه لا يعتبر أولوية نتيجة للأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة من عدوان همجي يشنه الاحتلال.

وتعتبر النجار رئيسة اللجنة العليا للمهرجان.

وكانت وسائل إعلام تداولت معلومات عن تحديد الوزيرة الـ24 من تموز/يوليو المقبل موعدا للنسخة الثامنة والثلاثين من المهرجان.

ويشار إلى أن الهرجان انطلق للمرة الأولى عام 1980 بمبادرة من جامعة اليرموك، لكنه تحول إلى مهرجان رسمي، وافتُتحت دورته الأولى عام 1981 ليقام صيف كل عام، ويشمل فعاليات فنية وأدبية وثقافية من أنحاء العالم.

وتعد المدينة الأثرية في جرش الموقع الرئيسي لفعاليات المهرجان الفنية والثقافية، وتبعد عن عمان نحو 48 كم.

وتضم المدينة الأثرية معالم عدة تحتضن الفعاليات منها المسرح الجنوبي الذي بُني أواخر القرن الأول الميلادي، والمسرح الشمالي، وشارع الأعمدة وهو الشارع الرئيسي في مدينة جرش الرومانية وطوله 800 متر، ويضم نحو ألف عمود، ومسرح أرتيمس، ومسرح الصوت والضوء، والساحة الرئيسية.