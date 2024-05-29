السفيرة الرواندية في المملكة تزور مدينة الموقر الصناعية

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي سحويل ومدير عام الشركة السيد عمر جويعد اليوم في مدينة الموقر الصناعية سفيرة روندا لدى المملكة اوروجيني باكوراموستا يرافقها المستشار الاول في السفارة جو يوزايل

واشادت باكوراموستا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه التجربة الاردنية في مجال المدن الصناعية الاردنية وما تقدمه من فرص استثمارية وخدمات مساندة لتهيئة البيئه الاستثمارية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إليها مشيرة إلى أهمية تعزيز فرص التعاون الثنائي بين المملكة وروندا في مجال تطوير المدن الصناعية والبناء على مخرجات الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى روندا مؤخرا والتي جرى على هامشها توقيع عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي وما تبعها من توصيات لمنتدى التعاون الاردني الراوندي الذي عقد في عمان مؤخرا.

من جانبه أشار سحويل إلى النهضة الشمولية التي تقودها الشركة في مجال التوسع بإقامة المدن الصناعية تلبية الطلب الاستثماري عليها ووصل عددها إلى ٩ مدن والتي تقام وفقا لافضل المواصفات.

ورحب سحويل باطلاع الجانب الراوندي على تجربة الشركة في مجال تطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية مشيرا إلى أتفاقيات التعاون التي وقعتها الشركة مع عدد من الدول كالجزائر وفلسطين وكردستان العراق والتي اطلعت عن كثب حول تجربة الشركة في هذا المجال.

وأشار سحويل إلى خطط الشركة خلال الفترة المقبلة والتي تتسق مع مخرجات خارطة التحديث الاقتصادي التي تستهدف توسيع التعاون مع مختلف دول العالم لجذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية للمملكة خاصة وأن المملكة ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الدولية التي تميز الاردن بين دول المنطقة.

إلى ذلك أشار مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إلى جملة الحوافز والاعفاءات الممنوحة في المدن الصناعية وخطط الشركة المستقبلية اضافة إلى تجربة الشركة في تعزيز الخدمات المساندة والداعمة للاستثمارات الصناعية.

ورحب جويعد بدعوة السفيرة الرواندية للجانب الاردني بزيارة رواندا والاطلاع على فرص التعاون المشترك بين البلدين وتحقيق رؤى وطموحات قيادة البلدين لتعزيز اطر التعاون المشترك.

وجالت السفيرة خلال الزيارة في أروقة المدينة كما زارت إحدى الشركات الصناعية العاملة في المدينة واطلعت خلالها على واقع الاستثمار في المدينة حيث وصل عدد الشركات الصناعية في مدينة الموقر الصناعية إلى 96 شركة صناعية حتى نهاية العام ٢٠٢٣ بحجم استثمار ٦٣١ مليون دينار ستوفر قرابة ٤٨٠٠ فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.