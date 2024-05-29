الميثاق الأول بأربعة مقاعد ويحصل على أعلى الاصوات حاصداً ثلاثين مقعداً في اليرموك

وطنا اليوم:حصل الميثاق الوطني بقائمته اليوبيل الفضي على أعلى نسبة أصوات بالجامعة والمتمثلة باربعةِ مقاعد من أصل تسعة مقاعد بالمرتبة الأولى في القائمة العامة في جامعة اليرموك فيما فازت القائمة الثانية بثلاثة مقاعد والقائمة الثالثة بمقعدين وحصل على ما مجموعه ثلاثين مقعداً في جميع الكليات الإنسانية والعلمية حاصلاً على أعلى نسبة أصوات من الذين اقترعوا في جامعة اليرموك ضمن قائمته اليوبيل الفضيل.

ووجه أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني ومساعد الأمين العام لشؤون الشباب جمال الرقاد التهنئة لطلبة اليرموك الفائزين والمنتخبين على هذه التظاهرة الديمقراطية الشبابية الجامعية.

وبدوره أكد مساعد الأمين العام للشباب جمال الرقاد بأن هذه المرة الأولى التي تخوض الاحزاب السياسية غمار انتخابات اتحادات الطلبه على غرار قانون الاحزاب الجديد الذي أُقر عام 2022 والذي يعطي المساحه الآمنه والممكنة للشباب بممارسة العمل الحزبي داخل اروقة الجامعات الأردنيه وفق نظام ممارسته العمل الحزبي في الجامعات الأردنية.

ويُذكر أن شباب الميثاق الوطني يسيرون على نهج واحد في كل الجامعات الأردنية معتمدين على المشاركة الفعالة من أجل إنجاح التجربة الطلابية في مجالس الطلبة لتكون نقطة الإنطلاقة للمشاركة في الإنتخابات النيابية المزمع عقدها في العاشر من ايلول المقبل .

وقدم شباب الميثاق الوطني هذا الانجاز إلى طلاب الجامعات الأردنية وكوادر الميثاق ،عاقدين العزم على الأستمرار بالنهج البرامجي الحزبي الذي يُنمي قدرات الشباب ويتعامل مع التحديات التي يواجهها الطلبة.