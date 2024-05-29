مذكرة تعاون بين غرفتي تجارة الأردن والإسلامية للتجارة والتنمية

وطنا اليوم:وقعت غرفتا تجارة الأردن والإسلامية للتجارة والتنمية مذكرة تعاون في مجال التدريب وتطوير القادة من خلال تقديم برامج تدريبية مخصصة، وذلك على هامش أعمال منتدى ” استثمر في الاقتصاد الرقمي”، الذي أقيم بالمملكة.

وبحسب المذكرة التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق والأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف خلاوي يتم تصميم البرامج التدريبية لتلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة وتوفير التدريب اللازم للعمل العائلي، وقادة قطاعات الأعمال، وقادة القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج تدريبية تلبي الاحتياجات التدريبية.

وتسعى المذكرة لتعزيز التعاون والربط الوثيق بينهما وتعميق العلاقات التجارية وتبادل الفوائد المتبادلة للأعضاء في كلا الجانبين ، وتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال العمل العائلي للمشاركين من قبل الغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية.

كما يشمل التعاون تقديم برامج تدريبية متخصصة في قيادات قطاعات الأعمال بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في قيادات القطاع الخاص.

وتتضمن المذكرة مجالات أخرى للتعاون وتقديم برامج تدريبية وفقًا للاحتياجات التدريبية المحددة بالتنسيق بين الطرفين بالإضافة للترويج والتسويق للبرامج التدريبية بينهما.

وقال الحاج توفيق في تصريح، اليوم الاربعاء، أن علاقة تجارة الأردن مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، متميزة ومبنية على الايمان بأهمية تبادل الخبرات وتعميم الفائدة بعدة مجالات منها موضوع التدريب والتحول الرقمي وأقامة الفعاليات التي تدعم تعزيز التعاون والتشبيك بين الدول الإسلامية.

واضاف أن بداية التعاون فيما يتعلق بالتحول الرقمي بين الدول الإسلامية تجسد من خلال منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي الذي نظمته الغرفتين، وجعل عمان عاصمة للاقتصاد الرقمي، مؤكدا ضرورة تأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل سواء داخل أو خارج المملكة.

وبين أن التعليم وحده لا يكفي، فهناك مهارات يجب ان يكتسبها الشباب، مبينا أن تجارة الأردن وبالتعاون مع الغرفة الإسلامية قادرين على أكساب الشباب الأردني المهارات اللازمة لسوق العمل بالقطاعات الاقتصادية.

واشار الحاج توفيق إلى أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون بين الجانبين وسيتم بموجبها التشبيك بين تجارة الأردن وأكاديمية الغرفة الإسلامية للتدريب، لافتا إلى أن التدريب سيغطي كذلك غرف التجارة بالمحافظات.