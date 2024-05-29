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المعايطة: تخفيض عدد مراكز الاقتراع للانتخابات القادمة

منذ 27 ثانية
المعايطة: تخفيض عدد مراكز الاقتراع للانتخابات القادمة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن عدد مراكز وصناديق الاقتراع خلال الانتخابات النيابية المقبلة سيكون أقل من انتخابات 2020.
وأوضح المعايطة، أن عدد مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين سيقارب 1600 مركز، مقابل 1824 لانتخابات مجلس النواب 19.
وعزا الانخفاض إلى أن إقامة الانتخابات النيابية الماضية في عام 2020 خلال جائحة كورونا استدعت هذا العدد من المراكز والصناديق لمراعاة الإجراءات الاحترازية، حيث أقيمت الانتخابات النيابية آنذاك باستخدام 1824 مركز اقتراع وفرز، و8061 صندوق اقتراع.
وقالت الهيئة المستقلة في حينه، إنها نفذت مسحا ميدانيا لدراسة مدى توافر البنية التحتية الملائمة من نواح عدة من بينها توافر المساحة اللازمة لضمان عملية التباعد وعدم الاكتظاظ داخل مراكز الاقتراع والفرز.
وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يكون العاشر من أيلول المقبل موعداً ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، عقب إرادة ملكية سامية بإجراء الانتخابات.


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