اقضوا عليهم.. نيكي هايلي تثير الجدل برسالة كتبتها على قذيفة إسرائيلية

وطنا اليوم:أظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي، نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي تكتب عبارة “أقضوا عليهم” على قذيفة للاحتلال الإسرائيلي خلال جولتها في مواقع عسكرية في داخل الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان.

نشر عضو الكنيست وسفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الصورة عبر حسابه على منصة “اكس” خلال مرافقته هايلي في جولتها.

وعلق دانون على الصور: “أقضوا عليهم، هذا ما كتبته صديقتي السفيرة السابقة نيكي هايلي”، وظهرت هايلي في إحدى الصور تكتب على قذيفة مدفعية وهي جاثية على ركبتيها.

هايلي كانت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال فترة إدارة دونالد ترمب، وكانت معروفة بمواقفها القوية، وكانت فترة ولايتها متزامنة مع فترة تمثيل دانون لكيان الاحتلال في المنظمة الدولية.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

قتلى في صفوف الاحتلال

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 636 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 287 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,617 جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 557 منهم بالخطرة، و952 إصابة متوسطة، و2,108 إصابة طفيفة.