وطنا اليوم:المستشفى التخصصي يقدم خدمة جديدة للمرضى والمراجعين، والتي تمنحهم الفرصة لحجز مواعيد في الأقسام الرئيسية من خلال تطبيق بلادور ليصبح التخصصي أول مستشفى خاص في الأردن يقدم خدمة الحجز الالكتروني للمرضى، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركة بلادور. حيث تهدف هذه الشراكة لتوفير رحلة علاجية للمرضى دون الحاجة للانتظار من خلال الحجز المسبق عبر تطبيق بلادور والتي ستنعكس بشكل إيجابي على رضى المرضى والمراجعين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بلادور الرائدة في حلول التكنولوجيا الابتكارية والمستشفى التخصصي لتوفير هذه الخدمة للمرضى والمراجعين بداً في الأقسام الخارجية للمستشفى وتشمل الطوارئ، الاشعة، المختبر والصيدلية.

عبر مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري، عن فخره بوجود حلول تكنولوجية أردنية تخدم مرضانا، وأشار الى أن الشراكة مع بلادور تُأكد على التزامنا في توفير أفضل تجربة ممكنة لمرضانا. ونحن سعداء بأن نكون أول مستشفى خاص قام بإطلاق هذا الحل المبتكر الذي يضيف معايير جديدة للكفاءة والراحة في مجال الرعاية الصحية.

ومن جهته قال السيد حسام القاضي، الرئيس التنفيذي للقسم التجاري لبلادور: “نحن فخورون بالتعاون مع المستشفى التخصصي الذي يعتبر نت أفضل المستشفيات على مستوى الإقليم لإحداث تغيير جوهري في قطاع الرعاية الصحية. تهدف تكنولوجيا بلادور إلى إعادة تعريف كيفية تفاعل المرضى مع خدمات الرعاية الصحية بحيث تكون رقمية الكترونية لا تقف عند حجز الدور فقط بل بتفعيل العديد من الميزات التي تسهل على المريض او المراجع حصوله على الخدمة.”