بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المستشفى التخصصي يقدم خدمة جديدة للمرضى والمراجعين

منذ 15 ثانية
المستشفى التخصصي يقدم خدمة جديدة للمرضى والمراجعين

وطنا اليوم:المستشفى التخصصي يقدم خدمة جديدة للمرضى والمراجعين، والتي تمنحهم الفرصة لحجز مواعيد في الأقسام الرئيسية من خلال تطبيق بلادور ليصبح التخصصي أول مستشفى خاص في الأردن يقدم خدمة الحجز الالكتروني للمرضى، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركة بلادور. حيث تهدف هذه الشراكة لتوفير رحلة علاجية للمرضى دون الحاجة للانتظار من خلال الحجز المسبق عبر تطبيق بلادور والتي ستنعكس بشكل إيجابي على رضى المرضى والمراجعين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بلادور الرائدة في حلول التكنولوجيا الابتكارية والمستشفى التخصصي لتوفير هذه الخدمة للمرضى والمراجعين بداً في الأقسام الخارجية للمستشفى وتشمل الطوارئ، الاشعة، المختبر والصيدلية.

عبر مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري، عن فخره بوجود حلول تكنولوجية أردنية تخدم مرضانا، وأشار الى أن الشراكة مع بلادور تُأكد على التزامنا في توفير أفضل تجربة ممكنة لمرضانا. ونحن سعداء بأن نكون أول مستشفى خاص قام بإطلاق هذا الحل المبتكر الذي يضيف معايير جديدة للكفاءة والراحة في مجال الرعاية الصحية.

ومن جهته قال السيد حسام القاضي، الرئيس التنفيذي للقسم التجاري لبلادور: “نحن فخورون بالتعاون مع المستشفى التخصصي الذي يعتبر نت أفضل المستشفيات على مستوى الإقليم لإحداث تغيير جوهري في قطاع الرعاية الصحية. تهدف تكنولوجيا بلادور إلى إعادة تعريف كيفية تفاعل المرضى مع خدمات الرعاية الصحية بحيث تكون رقمية الكترونية لا تقف عند حجز الدور فقط بل بتفعيل العديد من الميزات التي تسهل على المريض او المراجع حصوله على الخدمة.”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:53

بنك ABC في الأردن يدعم برنامج الطرود الغذائية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية‎

09:50

الدوريات الخارجية: خيمتان في المدورة والشيدية لاستقبال الحجاج

09:45

وفيات الأربعاء 29-5-2024

09:39

وزارة الثقافة تحدد موعد إنطلاق مهرجان جرش

09:30

الحاج توفيق يدعو لفتح صفحة جديدة لعلاقات الأردن والتشيك الاقتصادية

09:25

يشكل تداعيات صادمة على العالم العربي .. استراليا تحظر تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر

09:15

الأونروا: الدول المانحة استأنفت التمويل باستثناء أميركا وبريطانيا

09:07

الإدارة الأمريكية تطالب منصات التواصل الاجتماعي بمحاربة معاداة السامية

05:52

جامعة اليرموك تنتخب مجلس طلبتها

04:33

الاحتلال: اكتشفنا أكثر من 10 أنفاق بمحور فيلادلفيا

03:49

عاجل – مقتل جندي إسرائيلي من سكان مدينة اللد في معارك غزة

02:48

امنية تطلق حمله تفاعلية لتثقيف 7000 طالب حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

وفيات
وفيات الأربعاء 29-5-2024وفيات الثلاثاء 28-5-2024وفيات الاثنين 27-5-2024وفيات الأحد 26-5-2024وفيات الجمعة 24-5-2024