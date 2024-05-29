بنك ABC في الأردن يدعم برنامج الطرود الغذائية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية‎

وطنا اليوم:انطلاقاً من رسالة البنك ودوره الإنساني في مد يد العون للأسر الأردنية العفيفة، فقد قام بنك ABC في الأردن بتقديم الدعم لبرنامج الطرود الغذائية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية للتخفيف من العبء الاقتصادي عن كاهل الأسر الأردنية العفيفة من خلال توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية الواجب توفيرها لهم.

وقد صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن بأن البنك يسعى دوماً لتبني نهج التنمية المستدامة في المجتمع المحلي، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة من خلال التركيز على تكثيف العمل الإنساني والإبداع في طرح مشاريع خيرية ريادية، وقد أكد سعادته على أن دعم المبادرات التي تعنى بالأمن الغذائي يعتبر مظهراً من أسمى مظاهر التكافل الاجتماعي وفعل الخير في المجتمع الأردني.

ومن الجدير ذكره أن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.