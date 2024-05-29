الدوريات الخارجية: خيمتان في المدورة والشيدية لاستقبال الحجاج

وطنا اليوم:قال مندوب غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية النقيب عامر بني نصر، إنه تم مساء امس بدء استقبال حجاج بيت الله الحرام من الاشقاء المصريين عبر ميناء العقبة ومرافقتهم الى حدود المدورة، واليوم سيتم استقبال الحجاج من الاشقاء الفلسطينيين القادمين عبر جسر الملك حسين باتجاه حدود المدورة.

وبين بني نصر في حديثه لاذاعة الأمن العام الاربعاء، انه سيتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والاستراحة اللازمة حيث سيتم تجهيز خيمتان كبيرتان لاستقبال الحجاج في محطة الزميلة الامنية على الطريق الصحراوي وأخرى على طريق الشيدية باتجاه حدود المدورة، متمنيا السلامة للجميع .

الى ذلك تستعد شركة تطوير معان، المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، لاستقبال أولى طلائع أفواج الحجاج للعام الحالي في طريقهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج في محور واحة الحجاج بعد تجهيزها بكافة احتياجاتها الفنية والإدارية واللوجستية في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

ووفرت شركة تطوير معان واحة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام مزودة بالبنية التحتية المتطورة بالإضافة إلى وضع برنامج لخدمات للحجاج ورعايتهم على مدار الساعة.

وكانت واحة الحجاج والمرتبطة بإرث معان وأصالتها قد حظيت بتكريم ملكي، حيث أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال زيارته لمدينة معان في نهاية شهر شباط الماضي بميدالية اليوبيل الفضي لدورها الفاعل في الحفاظ على هوية مدينة معان وموقعها التاريخي كمحطة رئيسية للحجاج والمعتمرين برا لاداء مناسك الحج والعمرة.

وقال المدير العام لشركة تطوير معان أيمن الشراري إن واحة الحجاج أصبحت جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد تجهيزها بكافة الاحتياجات، مؤكداً أن الشركة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات ذات العلاقة ستسخر مختلف طاقاتها وامكانياتها لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا ان وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الزمت جميع شركات الحج والعمرة بإجراء الفحص الفني في واحة الحجاج من قبل دائرة الترخص والمركبات التي وضعت محطة متكاملة ومتخصصة للفحص الفني للحافلات قبيل مغادرة الحافلة الحدود، يهدف إلى ضمان أكبر قدر من السلامة العامة للحجاج والمعتمرين.

وبين الشراري أن الشركة وفرت في واحة الحجاج عيادة تابعة لوزارة الصحة ومركز للدفاع المدني بالاضافة الى مكاتب لادارة السير المركزية لاصدار تصاريح للحافلات والمركبات ومكاتب تابعة لوزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية لمتابعة المعاملات الخاصة بالمعتمرين والحجاج ، وتوفير مواقف للمركبات والحافلات باحدث المواصفات العالمية، الى جانب كادر فني متخصص بادارة الواحة يعمل على ضمان تقديم الخدمات على مدار الساعة.

وتهدف واحة الحجاج إلى توفير مرفق حديث على طريق السفر الطويل يقدم خدمات متعددة يحتاجها كل من الحاج والمعتمر والمسافر أثناء سفره عبر الطريق الصحراوي متجهاً صوب الديار المقدسة وباقي مدن الجنوب حتى العقبة.