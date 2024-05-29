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تحديث : جامعة اليرموك تنتخب مجلس طلبتها

منذ 22 ثانية
تحديث : جامعة اليرموك تنتخب مجلس طلبتها

وطنا اليوم_امتزجت النكهة الحزبية بنكهة التكتلات العشائرية بمفهومها الوطني الإيجابي في انتخابات اتحاد طلبة اليرموك، وقد حصل حزب إرادة على (30) مقعد من أصل (71) مقعد وهو اجمالي عدد مقاعد اتحاد طلبة الجامعة، وتقاسم الإسلاميين وحزب الميثاق الوطني وحزب تقدم المقاعد المتبقية بواقع (23) مقعد لحزب الميثاق الوطني و (7) مقاعد لحزب تقدم و(7) مقاعد للإسلاميين وهذا يتضمن مقاعد الجهات الثلاث الأخيرة على القائمة العامة حيث حصلت كتلة اليوبيل الفضي العامة على 4 مقاعد وكتلة البناء الطلابي على 3 مقاعد وقائمة قادمون على مقعدين.

 

هذا ويذكر ان تكملة عدد المقاعد الاجمالية هي (4) مقاعد ذهبت لمستقلين، ويشار الى ان حزب إرادة لم يرشح قائمة عامة مستقلة نظرا لإسقاط قائمته العامة قبيل الانتخابات من قبل الجامعة لأسباب اعترض الحزب عليها و كان قد دعم قائمة حزب تقدم العامة “قادمون”.

 

يشار الى ان تكتّل أبناء (الرمثا، قصبة اربد، الأغوار الشمالية، الكورة، الوسطية، القرعان، العلاونة، العمري، العبيدات، لواء بني عبيد، البدو، جرش، الملكاوي، عجلون) كان دورهم التاريخي فاعلا بقوة في هذه الانتخابات ولكن بانتماءات حزبية هذه المرة.

تجدر الإشارة الى ان حزب إرادة حصل على مقاعد تعتبر تاريخيا للإسلاميين في الطب والصيدلة وهندسة الكهرباء والاحصاء والتصميم والإذاعة والتلفزيون حيث خسر الإسلاميين ونجح إرادة في تلك الكليات والتخصصات، وهذا مؤشر الى ان حزب إرادة سيكون منافس يحسب له الإسلاميين حساب كبير في الانتخابات النيابية القادمة.


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جامعة اليرموك تنتخب مجلس طلبتها، وحزب إرادة حصل على 30 مقعد من أصل 71

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