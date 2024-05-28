امنية تطلق حمله تفاعلية لتثقيف 7000 طالب حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم– أطلقت شركة أمنية حملة تفاعلية بالتعاون مع شركة “كويل” المتخصصة في مجال الروبوتات والذكاء الإصطناعي، بهدف تعريف طلاب المدارس في المناطق التي أُطلقت فيها خدمة الجيل الخامس بأحدث التقنيات الرقمية ودورها في أختيار المهن المستقبلية والفرص المتاحة في سوق العمل.

وبحسب بيان لشركة أمنية، اليوم الثلاثاء، قام فريق مشترك من الشركتين بتنظيم زيارات لثماني مدارس على مستوى المملكة، نظم خلالها ورشات عمل تفاعلية لنحو 7000 طالب وطالبة جرى فيها تعريف الطلبة بتقنية الجيل الخامس وإستعراض التطور التكنولوجي الحديث والمتسارع، والذكاء الإصطناعي وأختيار مهن المستقبل، ودار حديث مفصّل عن عالم الروبوتات وأنواعها، كما سُلِّط الضوء على ضرورة توجيه الطلبة لإختيار تخصصات دراسية حديثة مستقبلاً، والإبتعاد عن التخصصات المشبعة.

وهدفت الحملة التي نُظِّمت في المدارس المستفيدة من مبادرة “فرصة”، إلى تعزيز دور الشركة الريادي في المسؤولية الإجتماعية وتمكين الشباب الأردني من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وقالت المدير التنفيذي لدائرة الإتصال المؤسسي في شركة أمنية وجيهة الحسيني، تأتي هذه الحملة إمتدادًا لمبادرة “فرصة” التي أطلقناها في العام 2021، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والبيئة التعليمية في المدارس الحكومية، ونحن ملتزمون بتمكين الشباب الأردني وتزويدهم بالفرص اللازمة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، ونؤمن بأن هذه الحملة ستكون خطوة مهمة في هذا الإتجاه.

من جهته، قال مدير عام شركة “كويل” علاء الخلايلة، نؤمن بأن الروبوتات والذكاء الإصطناعي ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبلنا، ونسعى جاهدين لتعريف الشباب بهذه التقنيات وتطبيقاتها الواعدة.