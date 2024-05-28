تربية الكوره تطلق مبادرة فرحه طفل في مستشفى الاميرة راية

وطنا اليوم– أطلقت مديرية تربية لواء الكورة بالتعاون مع مدرستي سمية الأساسية المختلطة والسمط الثانوية للبنات، اليوم الثلاثاء، مبادرة “فرحة طفل” في مستشفى الأميرة راية” في دير أبي سعيد وذلك ضمن مبادرة حقق والتي أطلقت من قبل مؤسسة ولي العهد.

وقال مدير التربية والتعليم للواء الدكتور أسعد الشرع خلال رعايته فعاليات إن المبادرة تهدف لتعزيز منظومة القيم الموروثة من تاريخنا عند الشباب والشابات في الأردن، وإبراز قدراتهم ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين لوطنهم، ومساهمين في مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المديرية تقوم ممثله بمدارسها بتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع.

وجرى توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال وذلك لإدخال الفرح والبهجة والسرور في نفوس المرضى.