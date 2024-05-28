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الصفدي يجري إتصالاً هاتفيًا مع نظيره البرازيلي

منذ 3 ساعات
الصفدي يجري إتصالاً هاتفيًا مع نظيره البرازيلي

وطنا اليوم_ أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أكد خلاله تضامن المملكة مع البرازيل في مواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها نتيجة الفيضانات التي ضربت ولاية ريو غراندي دو سول، وذهب ضحيتها العشرات وأجبر الآلاف على النزوح، وأعرب الصفدي عن أصدق مشاعر العزاء بالضحايا.

 

ونقل الصفدي، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والشعب البرازيلي بضحايا الفيضانات، وإستعداد المملكة وبتوجيه من جلالة الملك تقديم أي إسناد تحتاجه البرازيل في مواجهة هذه الظروف الصعبة والتعامل مع تداعيات الفيضانات.

 

وبحث الصفدي وفييرا، خلال الإتصال، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية التي يستمر في مفاقمتها.

 

وثمن الصفدي مواقف البرازيل الواضحة في المطالبة بوقف العدوان ودعم الحق الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعلى الدور الهام الذي قامت به البرازيل في الوقوف ضد العدوان وإلى جانب الشعب الفلسطيني خلال ترؤسها مجلس الأمن شهر تشرين الأول من العام الماضي 2023.

 

وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية وإستمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات.

 

وكان وزير الخارجية البرازيلي زار الأردن في آذار من العام الجاري، وألتقى الوزيران في تشرين الأول الماضي على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية في نيويورك خلال ترؤس البرازيل لمجلس الأمن آنذاك، وأجريا ثلاث مكالمات هاتفية منذ بدء العدوان على غزة في سياق تنسيق الجهود بين البلدين.


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