“صرخة ألم وحزن: استشهاد الطفلة ميس في مجزرة البركسات برفح”

وطنا اليوم_الصحفي يوسف فارس _ غزة:

بودّي لو يحترق العالم كله .. هذه ميس التي لم تقطف زهرة العام العاشر من عمرها، قتلت يوم أمس في مجزرة البركسات في رفح، حرقاً بالقنابل الأمريكية وعلى الطريقة التي تراعي معايير المجتمع الدولي!

هل تعلمون ما الذي يعنيه أن تقتل فتاة حرقاً، نحن الغزاويين حساسون جداً تجاه بناتنا، نخاف على بشرتهم من جفاف الريح، وعلى خصال شعورهم من ملوحة الماء، نحميهم برموش عيوننا من تسلط أشعة شمس الربيع الدافئة، نقسوا على أولادنا حينما يمسونهن ولو بطرف كلمة .. ثم يأتي بقايا فضلات البشر ليقتلونهن حرقاً تحت خيام القماش 💔

فليحترق هذا العالم يا ميس، كرمى عيونك، كرمى الابتسامة، فلتشنق البشرية ببقايا جدائل شعرك يا صغيرتي