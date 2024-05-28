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من الأردن.. قطر تطلق حملة تسيير طرود غذائية لغزة

منذ دقيقتين
من الأردن.. قطر تطلق حملة تسيير طرود غذائية لغزة

وطنا اليوم:شارك الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر في الأردن برفقة صالح المرّي المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية في إطلاق حملة قطر الخيرية المخصصة لتسيير طرود غذائية إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية والتي بدأت بتاريخ 25/5/2024 وتتواصل لمدة أربعة أيام.
وتشتمل المساعدات القطرية لأهالي قطاع غزة عبر قطر الخيرية على طرود غذائية تصل إلى 10 آلاف طرد غذائي والمتوقع أن يستفيد منها ما يقارب من 50 ألف مستفيد.
وتحتوي الطرود المقدمة على المواد الغذائية التموينية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر كامل.
وقد أكد السفير الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني أثناء إطلاق الحملة أهمية تقديم المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مشيرا إلى أنها واجب إنساني نقوم به على الدوام من خلال التنسيق الدائم مع الأشقاء في الأردن، ونوه بأهمية الجهود التي تقدمها المؤسسات الإنسانية القطرية الموجودة في الأردن والتي تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة بين الأردن وقطر.


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