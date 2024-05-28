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قتلى وإصابات من الاحتلال بحدث صعب في مدينة رفح

منذ 20 ثانية
قتلى وإصابات من الاحتلال بحدث صعب في مدينة رفح

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء بوقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.
وقالت قناة “إسرائيل بلا رقابة” على “تلغرام”: “عن الحادث في رفح: الجنود دخلوا عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة”.
وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، قالت “كتائب القسام” عبر قناتها على “تلغرام”: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بالحادثة بعد.


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