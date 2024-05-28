وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء بوقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.
وقالت قناة “إسرائيل بلا رقابة” على “تلغرام”: “عن الحادث في رفح: الجنود دخلوا عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة”.
وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، قالت “كتائب القسام” عبر قناتها على “تلغرام”: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بالحادثة بعد.
قتلى وإصابات من الاحتلال بحدث صعب في مدينة رفح
وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء بوقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.