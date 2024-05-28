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يوتيوب يحجب حساب الخارجية الإيرانية بعد دعوته للمقاومة في فلسطين

منذ 26 ثانية
يوتيوب يحجب حساب الخارجية الإيرانية بعد دعوته للمقاومة في فلسطين

وطنا اليوم:حجب موقع “يوتيوب” حساب وزارة الخارجية الايرانية بعد نشره فيديو باللغة الإنجليزية “ينتهك لوائح الموقع” تحت عنوان “المقاومة هي الخيار الوحيد لفلسطين”.
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”، فقد تحدث الفيديو عن أنه “في وضع لم تظهر فيه المحافل الدولية القوة والإرادة الحقيقية لوقف النمو السرطاني لإسرائيل، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني خلال 75 عاما، منذ البداية الكارثية للاحتلال، فقد وجد الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة حماس، أن السبيل الوحيد لمواجهة الطاغية على أساس الكرامة الإنسانية والمنطق القرآني، هوالمقاومة”.
وكان العديد من مواقع التواصل في مقدمتها فيسبوك وإنستغرام، عمدت خلال الفترة الماضية إلى حذف فيديوهات أو “تعليقات” وصور اعتبرتها “مؤيدة لحماس، وتحض بالتالي على العنف والكراهية”، أو فسرتها على أنها معادية للسامية.
فيما شكا آلاف الفلسطينيين من تحيز شركة ميتا (المالكة لتطبيقي إنستغرام وفيسبوك)، مؤكدين أنها حذفت العديد من التعليقات المدافعة عن “دولة فلسطين والشاجبة للمجازر الإسرائيلية”، حسب وقولهم.
يذكر أن الحرب التي تفجرت بقطاع غزة في أكتوبر الماضي كان طرحت بشكل واسع قضية حرية التعبير في البلدان الغربية لاسيما الجامعات على بساط البحث.
كما أعادت بقوة اتهامات الانحياز ضد شركات مواقع التواصل الكبرى إلى الواجهة.


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