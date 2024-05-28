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استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

منذ ساعتين
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 47.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 45.40 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 54.90 و 42.40 دينار على التوالي.


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