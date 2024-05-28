أمنية تطلق حملة تفاعلية لتثقيف 7000 طالب وطالبة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت والجيل الخامس

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية عن إطلاق حملة تفاعلية هي الأولى من نوعها بالتعاون مع شركة “Quill” المتخصصة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بهدف تعريف طلاب المدارس في المناطق التي أُطلقت فيها خدمة الجيل الخامس (5G) بأحدث التقنيات الرقمية ودورها في اختيار المهن المستقبلية والفرص المتاحة في سوق العمل.

قام فريق مشترك من شركتي أمنية و”Quill” بتنظيم زيارات لثماني مدارس على مستوى المملكة، حيث بدأت الحملة من العاصمة عمّان في مدرسة الفتح الثانوية للبنين، ومدرسة مرج الحمام الاساسية للبنين، ثم في الزرقاء في مدرسة خادم الحرمين الاساسية للبنين، ومدرسة الهاشمية الثانوية المختلطة، ومن بعدها إلى المفرق في مدرسة حي الملك عبد الله الأساسية المختلطة، ومدرسة المفرق الثانوية للبنين، وأخيرًا في إربد، تحديدًا في مدرسة بيت أيدس الثانوية الشاملة المختلطة، ومدرسة الصريح الأساسية للبنين.

عُقِد خلال هذه الزيارات ورش عمل تفاعلية لنحو 7000 طالب وطالبة وتمّ فيها تعريف الطلبة بتقنية الجيل الخامس (5G) واستعراض التطور التكنولوجي الحديث والمتسارع، كما تم تعريفهم بالذكاء الاصطناعي واختيار مهن المستقبل، وتوضيح دوره في تطوير وتغيير المسار المهني للفرد، ودار حديث مفصّل عن عالم الروبوتات وأنواعها، وتمكّن الطلبة من مقابلة الروبوت (كيتي) والتفاعل معه، وأخيرًا، سُلِّط الضوء على ضرورة توجيه الطلبة لاختيار تخصصات دراسية حديثة مستقبلاً، والابتعاد عن التخصصات المشبعة.

هدفت هذه الحملة التي نُظِّمت في المدارس المستفيدة من مبادرة “فرصة”، إلى تعزيز دور الشركة الريادي في المسؤولية الاجتماعية وتمكين الشباب الأردني من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية ، واصطحب الفريق روبوتاً من شركة “Quill” خلال الزيارات المدرسية للتفاعل مع الطلاب وتعزيز تجربتهم التعليمية.

وقالت المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي في شركة أمنية وجيهة الحسيني: “يسعدنا في شركة أمنية أن نطلق هذه الحملة التفاعلية الأولى من نوعها، بالتعاون مع شركة “Quill” الرائدة في مجال الروبوتات. نؤمن بأن الاستثمار في شبابنا هو استثمار في مستقبلنا، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تعريف طلابنا في المناطق التي أطلقنا فيها خدمة الجيل الخامس بأحدث التقنيات الرقمية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا.”

وأضافت الحسيني: “تأتي هذه الحملة امتداداً لمبادرة “فرصة” التي أطلقناها في العام 2021، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والبيئة التعليمية في المدارس الحكومية. نحن ملتزمون بتمكين الشباب الأردني وتزويدهم بالفرص اللازمة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، ونؤمن بأن هذه الحملة ستكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه.”

من جانبه، قال مدير عام شركة “Quill” علاء الخلايلة: “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الملهمة التي تهدف إلى إلهام الجيل القادم من المبتكرين ورواد الأعمال في الأردن. نؤمن بأن الروبوتات والذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبلنا، ونسعى جاهدين لتعريف الشباب بهذه التقنيات وتطبيقاتها الواعدة، مثمناً إيمان شركة أمنية بقدرات وإمكانات شركة Quill في تشكيل مستقبل الأردن التكنولوجي والمساهمة في إعداد الطلبة لهذا المستقبل من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أحلامهم.”

والجدير بالذكر أن مبادرة “فرصة” هي مبادرة أطلقتها شركة أمنية في نهاية عام 2021 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومبادرة “مدرستي”، وتهدف إلى تأهيل وترميم الساحات والملاعب المدرسية بكلفة مليون دينار، وتمكنت المبادرة حتى نهاية عام 2023 من تأهيل وبناء ساحات وملاعب 17 مدرسة في 10 محافظات، والتي استفاد منها حوالي 12000 طالب استفادة مباشرة، وما يُقارب 45 ألف مواطن بشكل غير مباشر.