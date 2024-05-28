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الأردن يسير 40 شاحنة غذائية لأهلنا في غزة

منذ ساعتين
الأردن يسير 40 شاحنة غذائية لأهلنا في غزة

وطنا اليوم:سيرت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة .
وتتكون القافلة من 40 شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية، ليصار توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي الثلاثاء، إن الوضع الإنساني يزداد سوءا في قطاع غزة فيما الحياة تضييق بأهلنا في غزة ويصعب عليهم تأمين قوت يومهم.
وتابع الشبلي: نعمل أقصى ما في وسعنا لإدخال المزيد من المواد الغذائية إلى قطاع غزة لمواجهة النقص الغذائي ودرء حصول مجاعة محتملة في القطاع.
وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم الى 1717 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo


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