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خرفان: سمو ولي العهد يتمتع بنظرة ثاقبة ورؤية حكيمة نقلت الى العالم مواقف الأردن الثابتة والمشرفة

منذ 3 ساعات
خرفان: سمو ولي العهد يتمتع بنظرة ثاقبة ورؤية حكيمة نقلت الى العالم مواقف الأردن الثابتة والمشرفة

وطنا اليوم:أكد المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ان مقابلة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع قناة العربية لفتت انظار العالم الى حكمته وتقديره لكافة الظروف المحيطة بالأردن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، حيث أكد سموه على ان جلالة الملك بما يتمتع به من صدق وحكمة واتزان وتعامل مع الازمات بهدوء جعل من الأردن خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية واحة أمن وسلام وبلد مميز يخرج من الازمات أقوى من السابق متطلعين الى أعوام قادمة أبرز أولوياتها أردن أقوى يحقق الاكتفاء الذاتي ويرفع حجم استثماراته محققا التحديث السياسي المطلوب.
وأشار سموه الى موقف جلالة الملك من القضية الفلسطينية والحرب على غزة التي تتعرض اليوم لحرب ابادة وتطهير عرقي وحشي، والتي بذل جلالة الملك جهودا حثيثة من اجل وقف هذه الحرب وامداد غزة بالمساعدات رغم كل الصعوبات، كما انه حمل القضية الفلسطينية على مر السنوات الى كافة المحافل العربية والدولية مطالبا بحقوق الشعب الفلسطينية.
وأضاف خرفان ان ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني في المقابلة اثبت للأردنيين والعرب والعالم اننا امام شخصية هاشمية ذا قدرة كبيرة على تشخيص الواقع الاردني والعربي والعالمي ولا غرابة في ذلك فذاك الشبل من هذا الأسد.


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