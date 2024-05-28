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الأونروا: نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح

منذ 3 ساعات
الدخان يتصاعد فوق قطاع غزة كما شوهد من وسط القطاع عقب غارة جوية إسرائيلية في يوم 18 مايو أيار 2024 . تصوير: رمضان عابد - رويترز

وطنا اليوم:أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ”أونروا” أن نحو مليون فلسطيني نزحوا من مدينة رفح خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، معتبرة أن تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرًا شبه مستحيل في قطاع غزة
وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء لقصف منطقة تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة بشكل مكثف بعد يوم من ارتكابه مجزرة ضد النازحين بمخيم قرب المنطقة.
وأفاد مصدر باستشهاد 7 فلسطينيين جراء القصف المدفعي الإسرائيلي لخيام النازحين وحي تل السلطان.
كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة سابقة استهدفت منزلا شمالي مدينة رفح، ونقلت جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى عيادة تل السلطان.
وأفاد شهود عيان بنزوح عشرات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي، وقال إن سيارات الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة لإغاثة المصابين المحاصرين داخل المنازل التي طالها القصف في المنطقة الغربية من رفح.
واستهدف القصف المدفعي أيضا الطابق العلوي في المستشفى الإندونيسي غربي رفح، وأشار مراسلنا إلى وجود طواقم طبية ومرضى محاصرين بفعل القصف المكثف داخل عيادة تل السلطان والمستشفى.


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