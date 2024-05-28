جامعة البترا تفتتح معرض الكتاب السادس بالتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم معرض الكتاب السنوي السادس الذي نظمته مكتبة الجامعة بالتزامن مع احتفال الجامعة بعيد الاستقلال الثامن والسبعين، بحضور السادة عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

ويهدف المعرض إلى دعم الناشر الأردني، وإتاحة الشراء المباشر، وتشجيع الطلبة على القراءة. وأشار عبد الرحيم إلى أهمية التعريف بالكتب، ودعم الناشر الأردني، ودعم المؤلف الأردني، وتعريف الطلبة بالمعرض والاستفادة منه، وتشجيعهم على الاهتمام بالكتاب.

شارك بالمعرض دار شهرزاد، ودار ابن النفيس، ومركز اليرموك، ودار “من المحيط إلى الخليج”، ودار المعتز، ودار المناهج.

وحضر فعاليات افتتاح المعرض وفد من جمعية المكتبات الأردنية، ممثلاً برئيس الجمعية الأستاذ الدكتور يونس الشوابكة، وأعضاء من الهيئة الإدارية للجمعية. وبلغ عدد عناوين الكتب المشاركة في المعرض (2660) عنوانًا.