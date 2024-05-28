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تركيب 6050 وحدة إنارة في مناطق بلدية عجلون

منذ 3 ساعات
تركيب 6050 وحدة إنارة في مناطق بلدية عجلون

وطنا اليوم:اعلن رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول عن انتهاء العمل بمشروع استبدال 6050 وحدة انارة تقليدية قديمة بوحدات موفرة للطاقة ” LED” في جميع مناطق البلدية .
وقال الزغول إن المشروع شمل استبدال وحدات الإنارة القديمة في جميع الشوارع داخل مناطق البلدية الخمس بغية خفض قيمة فاتورة الكهرباء التي تدفعها البلدية ما سيحقق وفراً مالياً لصندوق البلدية الأمر الذي من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المحلية .
وأشار إلى أن الوحدات التقليدية القديمة كانت تستنزف جزء كبير من موازنة البلدية لغايات إجراء أعمال الصيانة الدورية التي كانت تتم بهدف الحفاظ على استمرارية عملها .
وثمن الزغول دور وجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة توفيق كريشان ودور الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الهادفة إلى مساعدة البلديات في خفض نفقاتها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها من خلال التوجه نحو التفكير جدياً باستبدال اللوازم والادوات التقليدية باخرى حديثة والاستفادة من الطاقة البديلة في مشاريع البلدية المختلفة .


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