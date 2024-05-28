وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025

وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:

الكلية القسم التخصص الدقيق الرتبة الأكاديمية

كلية الهندسة والتكنولوجيا هندسة الأنظمة الذكية هندسة الأنظمة الذكية أستاذ مساعد/

أستاذ مشارك

كلية العلوم الطبية المساندةالتغذية السريرية والحمياتتغذية سريرية وحميات

أستاذ مساعد

كلية الآداب والعلوم التربويةاللغة الإنجليزية وآدابها لغة إنجليزية تطبيقية

أستاذ مساعد

كلية العمارة

والتصميم

التصميم الداخلي

التصميم الداخلي

أستاذ مشارك

التحريك والوسائط المتعددة

الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة

أستاذ مشارك

كلية العلومالتكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات

هندسة الجينات (وتعطى الأولوية للتخصصات التالية):-

-كيمياء حيوية يفضل في تخصص تقانات البروتينات (Biochemistry / Protein Biotechnology)

– مناعة جزيئية (Molecular Immunology)

– تقانات علم الحيوان (Animal Biotechnology)

– بيولوجيا الخلية (Cell Biology)

أستاذ مساعد/

أستاذ مشارك

كلية تكنولوجيا المعلوماتعلم الحاسوبعلم الحاسوب

أستاذ مساعد/

أستاذ مشارك

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

أستاذ مساعد/

أستاذ مشارك/ أستاذ

الأمن السيبرانيأمن سيبراني

أستاذ مساعد/

أستاذ مشارك

علم البيانات والذكاء الاصطناعيعلم البيانات والذكاء الاصطناعي

أستاذ مساعد/

أستاذ مشارك

يشترط في المتقدم:

⦁ أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها

⦁ أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد

⦁ أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني

⦁ يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين

⦁ أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى

⦁ تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة

⦁ تعطى الأولوية من لديه خبره عملية

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

⦁ الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات

⦁ معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

⦁ الترقيات الأكاديمية (إن وجد)

⦁ السيرة الذاتية

⦁ وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية

⦁ الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا خلال أسبوعين

Website: https://www.philadelphia.edu.jo/job_application

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)